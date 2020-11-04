Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDdeki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Biden Umudunuzu kaybetmeyin, kazanacağız
AMERİKA

ABD'deki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Biden: Umudunuzu kaybetmeyin, kazanacağız

ABD'de başkanlık seçimleri sürerken Demokratların adayı Joe Biden, açıklama yaptı. Biden, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz'' dedi.

Haber Merkezi AA
Demokratların adayı Joe Biden.
Demokratların adayı Joe Biden.

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz." dedi.

  • Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı.

“Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye geldim.” diyen Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız” çağrısında bulundu.

''Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Trump'ın işi değil''

Biden, Arizona ve Minnesota’yı kazanma konusunda kendilerine güvendiklerini belirterek, Georgia, Wisconsin ve Michigan eyaletleri üzerinde de iyi hissettiklerini ve Pennsylvania’yı da kazanacaklarını savundu.

  • Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, “Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek. İnancınızı koruyun” ifadelerini kullandı.

Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı
DÜNYA
Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı

ABD seçimleri son durum nedir: Trump 16, Biden 12 eyaleti kesin aldı
DÜNYA
ABD seçimleri son durum nedir: Trump 16, Biden 12 eyaleti kesin aldı
Abone Ol Google News
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
İstanbuldadeprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.

Ölüm öncesi<br>sessizlik vardı

Ölüm öncesi
sessizlik vardı

Depremde yıkılan apartman ile ilgili tüyler ürperten açıklama.
Can kaybı<br>114'e yükseldi

Can kaybı
114'e yükseldi

​İzmir depremine bilanço ağırlaşıyor.
Rus kadına<br>dehşeti yaşattı

Rus kadına
dehşeti yaşattı

​İş yerinin camlarını kırıp şiddet uyguladı.
Cepheyi<br>bırakıp kaçtılar

Cepheyi
bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'dan Ermenistan güçlerine ağır darbe.
Yunanistan'a <br>'Ayasofya' şoku

Yunanistan'a
'Ayasofya' şoku

​UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı.
Alçaklığa devam

Alçaklığa devam

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı.
Avrupa'nın tedarik<br>merkezi Türkiye

Avrupa'nın tedarik
merkezi Türkiye

​Dünyanın önde gelen 200 markasıyla anket yapıldı.
Hiç mi vicdan <br>insaf kalmadı

Hiç mi vicdan
insaf kalmadı

​MHP lideri Bahçeli sert çıktı.
Seyahatlerinizi<br>erteleyin

Seyahatlerinizi
erteleyin

​Bakan Koca'dan önemli uyarı.
Meclis'ten deprem adımı

Meclis'ten deprem adımı

​Beş partiden ortak önerge.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.