​ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.





Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 15 Ekim 2019

