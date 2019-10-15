Dünya ABD Münbiçten çekildiğini açıkladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

​ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
ABD askeri, Münbiç'ten çekiliyor.
ABD askeri, Münbiç'ten çekiliyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.


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