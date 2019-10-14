Dünya Barış Pınarı Harekatı TSK bataklık olur denilen yerleri yürüyerek teslim aldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı harekatında neden ATAK helikopter kullanılmıyor?

Barış Pınarı Harekatı: TSK 'bataklık olur' denilen yerleri yürüyerek teslim aldı

Türkiye'nin 'operasyon yapacağız' dediği dönemlerde gerek Suriye'deki terör unsurlarının gerek ülkemizdeki kimi zihniyetlerin 'TSK'nın bataklığı olur' iddiasında bulunduğu Tel Abyad ve Rasulayn gibi merkezler bir haftadan kısa sürede ele geçirildi. Güvenlik uzmanları TSK'nın henüz ne ATAK helikopterini ne de ağır bir silah kullanma ihtiyacı hissetmediğine vurgu yaparak, "Bataklık olur denilen yerler yürüyerek teslim alındı. Teröristlerin yapabildiği tek şey 'kaçmak' oldu" ifadesini kullandı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Operasyon öncesinde 'çok şehit verilir' denilen yerler piyadeler tarafından adeta 'yürünerek' teslim alındı.
Operasyon öncesinde 'çok şehit verilir' denilen yerler piyadeler tarafından adeta 'yürünerek' teslim alındı.

Barış Pınarı Harekatı henüz ilk haftasını dahi doldurmadan, operasyon kapsamında çok önemli mesafeler kat edildi.

Harekata ilişkin en çok merak edilen sorulardan biri de, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda gördüğümüz ATAK helikopterlerinin henüz neden sahne almadığı sorusu oldu. Yenisafak.com hem bu sorunun yanıtını aradı hem de envanterdeki diğer ağır silahların neden kullanılmadığı konusunu araştırdı.

"Bırakın ATAK'ı atış yapan bir tank bile görmedik"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, TSK'nın neden ağır silahlarını, envantere yeni giren milli sistemleri ve ATAK'ı kullanmadığı gibi sorularına yanıt verdi.

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında atış yapan tank bile görmedik" diyen Oğuz, "TSK'ya buraların 'bataklık' olacağını iddia eden unsurlar henüz karşımıza çıkamadı. Onlar bu süreci 'stratejik geri çekilme' olarak nitelendiriyor. Ancak gerçekte yaşanan, durmadan kaçmak zorunda kalmaları. Bunun için de henüz ciddi bir çatışma dahi yaşanmadı" ifadesini kullandı.

ATAK yakın hava savunma öncelikli

ATAK helikopterlerinin 'yakın hava desteği' öncelikli olduğunun altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"Piyade unsurlarımız ilerliyor. Karşılarına çıkıp direnç gösteren kimse olamadı henüz. Şimdilik karşıt grupların birbirine çok uzak mesafelerden hedef gözetmeksizin atış gerçekleştirdiği görüntüler var. Ancak ciddi bir direniş veya sıcak çatışma yok. Piyade unsurlar hedeflenen noktalara ilerliyor, ele geçiriyor ve bir sonraki hedefe yöneliyor.

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Savaş uçakları ve İHA'lar için ortam çok uygun

Arazinin yapısı itibariyle de aslında savaş uçaklarımız ve İHA'larımız için çok uygun bir ortam olduğunu belirtmekte fayda var. Arazi genelde düz bir coğrafi yapıda. Bu kapsamda harekat sırasında uçar unsurlarımızın çok iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Onlar ne ATAK'a ne de tanklarımıza pek bir iş bırakmıyor."

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye uçar unsurlarını gerektiği zamanlarda oldukça etkin bir şekilde kullanarak, kara unsurlarına başarıyla alan açıyor.

TSK henüz sahneye çıkmadı

Oğuz ayrıca, harekat kapsamında şu ana kadar önde savaşan unsurların Milli Suriye Ordusu olduğuna işaret ederek, şu bilgiler paylaştı:

  • "Servis edilen görüntülerde TSK personelimizi daha çok irtibat, idare, eğitim ve disiplini sağlama görevlerinde görüyoruz.
  • Teröristler destek bekliyor, destek görseler belki direnç gösterebilirler ama şu ana kadar o desteği göremediler. Sadece hızla geri çekildiler.

Resulayn'da çok kısa bir sürede Türk bayrağı dalgalandı.

TSK'nın henüz tam anlamıyla sahneye çıkmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. 'Alınamaz, çok şehit verirler, bataklık olur' denilen yerleri piyadeler yürüyerek 5 günde teslim aldı. Böyle bir ortamda ağır silahların, ATAK'ların kullanılması gibi bir durum bu nedenle henüz gerekli değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı başından itibaren çok yakından takip ediyor.

Fırat Modernizasyonu geçiren tankları ilk kez sahada görebiliriz

Barış Pınarı Harekatı kapsamında hangi silah ve mühimmatları ilk kez gördüğümüz sorusuna da yanıt veren Oğuz, "Fırat Modernizasyonu geçiren M60TM tanklarının Türkiye sınırına yönlendirildiğini gördük. Üzerlerindeki Pulat ve Tepes sistemleriyle dünyadaki en modern öz savunma sistemleri entegre edilmiş tanklarından biri oldular. Sahada bunların dışında yeni bir şey henüz görmedik" şeklinde konuştu.

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