Dünya Barış Pınarı Harekatı Teröristlerin ağır silahları nerede?
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG ağır silah ve mühimmatları neden kullanmadı

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana 7 gün geçti. Harekatın ardından çok kısa bir sürede önemli kent merkezlerini rahatlıkla kontrol altına alınırken, ABD tarafından teröristlere teslim edilen ağır silahların ortada görünmemesi 'Neredeler?' sorusunu beraberinde getirdi. Yenisafak.com, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile ağır silahların durumunu konuştu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
ABD tarafından teröristlere verilen ağır silah ve zırhlı araçlar Türkiye'nin başlattığı operasyonda henüz kullanılmadı.
ABD tarafından teröristlere verilen ağır silah ve zırhlı araçlar Türkiye'nin başlattığı operasyonda henüz kullanılmadı.

Mehmetçiğin desteklediği Suriye Milli Ordusu Kuzey Suriye'de kısa sürede çok farklı noktalarda derinlemesine hamleler yaparak kritik kent merkezlerini ele geçirdi.

'TSK'ya bataklık olur, aylarca sürer' denilen yerler, bugün itibariyle ilk haftasını dolduran Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alındı. Harekatın bu denli kısa sürede böylesine bir hızda ilerlemesi kadar, ABD tarafından yüzlerce TIR dolusu silah ve mühimmat verilen teröristlerin neden direniş göstermediği de merak konusu oldu.

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Yenisafak.com, harekatın ilk gününden bu yana sahadan çok önemli bilgiler aktaran Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a herkesin merak ettiği "ABD'nin verdiği ağır silahlar nerede? Teröristler bunları neden kullanmadı?" sorusunu yöneltti.


Tüneller henüz tamamen deşifre edilmedi

Ağır silahların ortada olmadığını ancak TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilen tünellerin de henüz tamamen deşifre edilmediğini anlatan Ağar, "Tünellerin içinden ne çıkacak henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği harekatın teröristler için oluşturacağı yıkıcı etkinin YPG-PYD unsurları tarafından iyi bilindiğine işaret eden Ağar, şöyle devam etti:

"Kent merkezlerinde ve köylerde hakimiyet sağlamak, daha doğrusu toprağın üstünü temizlemek, altının da temizlendiği anlamına gelmiyor. Toprağın altı henüz çok belirsiz.

Bir haftalık süreçte yaklaşık 200 kilometre tünel deşifre edildi. Bu tüneller 60 farklı noktaya açılıyor."

PKK/YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali TSK unsurları tarafından anlık olarak izlenip, gerekli müdahaleler yapılıyor.
Abdullah Ağar, "Silahların tünellerin içinden kaçırılmış olma ihtimali var mı?" sorusunaysa, "İçerisinden iş makinaları geçecek kadar geniş olan tünellerden bahsediyoruz. Tünellerden kaçırılmış olması da ihtimal dahilinde" yanıtını verdi.
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ABD'nin teröristlere verdiği TIR'lar dolusu mühimmat defalarca görüntülenmişti.

TSK'nın teröristlere karşı yıkıcı etkisini biliyorlar

  • TSK'nın sahip olduğu imkan, kabiliyet ve kararlılıkla teröristlere karşı nasıl bir yıkıcı etkisinin olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğine dikkati çeken Ağar, "Tabi bu yıkıcı etkinin kendileri için doğuracağı sonuçları tahmin ettiklerinden, ağır silahlarını kaçırdıklarını düşünüyorum. ABD tarafından verilen tonlar ağır silahın Rakka, Deyr-i Zor ve Orta Fırat'a kaçırmış olma ihtimalleri yüksek. Bizim harekat alanımız olan 30 km'nin dışına çıkarmışlardır." şeklinde konuştu.

Ağır silahları ve zırhlı araçları TSK'dan kaçıran teröristlerin sivil araçları kullandığına işaret eden Ağar, "Sivil araçlarla iş görmeye çalışıyorlar. Mühimmat yükledikleri pikaplar vurulunca da 'Türkiye sivil araçları vuruyor' diye yaygara yapıyorlar" dedi.

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