ABD Sahil Güvenliği Husilere gönderilen İran silahlarına el koydu

Türkiye son dönemlerde Erbil ve Bağdat'a kritik ziyaretlerde bulunarak terör örgütü PKK'ya ilişkin uyarılarda bulundu. Son uyarıyı ise BAE ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Söz konusu uyarılar sonrası ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) dikkat çeken bir açıklama geldi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.