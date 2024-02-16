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Dünya

ABD Sahil Güvenliği Husilere gönderilen İran silahlarına el koydu

Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırıları sürerken, ABD ise saldırılara karşılık olarak Husilerin Yemen'deki çok sayıda hedefine bomba yağdırıyor. Karşılık olarak devam eden saldırılar ile hızla yükselen gerilime bir yenisi daha eklendi. ABD Sahil Güvenliği Husilerin kontrolündeki Yemen'e giden İran silahlarına el koyduğunu açıkladı.

07:53 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 08:43 - 16/02/2024 Cuma
AA
ABD Sahil Güvenliği Husilerin kontrolündeki Yemen'e giden İran silahlarını durdurdu
ABD Sahil Güvenliği Husilerin kontrolündeki Yemen'e giden İran silahlarını durdurdu

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "28 Ocak'ta ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Kızıldeniz'de Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilmek üzere İran'dan gelen gelişmiş silah ve ölümcül yardım ele geçirdiği" belirtildi.



Gemide çıkan teçhizatlar arasında orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız su altı/yüzey aracı (UUV/USV) bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze düzenekleri ve diğer askeri bileşenleri içeren 200'den fazla paket bulunuyor.




Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı

Türkiye son dönemlerde Erbil ve Bağdat'a kritik ziyaretlerde bulunarak terör örgütü PKK'ya ilişkin uyarılarda bulundu. Son uyarıyı ise BAE ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Söz konusu uyarılar sonrası ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) dikkat çeken bir açıklama geldi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.


#ABD
#İran
#Husi
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