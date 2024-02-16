Refah'ı buradan vuracak: Hastane katliam üssü oldu

Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım sanığı ilan ettiği İsrail, Gazze’de savaş suçları ile dolu siciline bir yenisini daha ekledi. Daha önce “tünel var” bahanesiyle Şifa Hastanesi’ni basan ve el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak yüzlerce kişiyi öldüren işgalci güç, son olarak Han Yunus'taki Nasır Hastanesi’ni bastı. İsrail ordusu resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta, doktorların ve yere eğilemeyecek derecede yaşlı hastaların kelepçelendiği görülürken, paylaşımda, “Bunlar Hamas teröristi” ifadeleri kullanıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci gücün hastaneyi “kışlaya çevirmeye başladığını” kaydetti. Hastaneye askeri tahkimatın yapıldığı ifade edilirken, Refah’a yapılması planlanan olası operasyonun buradan yönetilebileceği düşünülüyor.

BULDOZERLERLE GİRDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği kaydedildi. İsrail güçlerinin ve hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığı" ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.

SİLAH ZORUYLA HASTALARI ÇIKARIYOR

İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan yerinden edilmiş Filistinlileri ve sağlık ekiplerinin ailelerini, bombalama ve tehditlerle hastaneden zorla ayrılmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve kuvözdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtildi. İsrail, dün silah zoruyla hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi zorla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu. Hastanede bulunanlar, İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin dün hastaneden çıkanları engellediğini, geri dönmek zorunda kalan kişilerin hastanede kuşatma altında kaldığını söylemişti.

AĞIR YARALILAR VE BEBEKLER VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu. Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu beliti. Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin

altını çizdi..

NETANYAHU KATLİAM İSTİYOR

İsrail güçlerinin hastane çevresinde yoğunlaşması ve “binanın kışlaya döndüğüne” ilişkin açıklamalar, 1,3 milyon kişinin son sığınağı olan Refah kentine olası kara saldırısını buradan yönetebileceği yorumuna neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki Refah kentine ilerlemesi konusunda kararlı olduğunu belirterek durumun yeniden değerlendirilmesi yönündeki itidal çağrılarına karşı çıktı. "Tam zafere kadar savaşacağız” diyen Netanyahu “Bu plan Refah'ta da güçlü bir eylemi de içeriyor" dedi.







