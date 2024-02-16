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Dünya

Gazze kasabından Gazze'ye yardımın artırılması talebine ret

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamları aralıksız devam ederken, Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddettiği belirtildi.

07:13 - 16/02/2024 Cuma
AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddetti.


İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'ya, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma yönündeki talebini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns iletti.


Netanyahu'nun, Gazze'de esir bulunan İsraillilerin kendilerine gönderilen ilaçları aldıklarına dair kanıt elde edene kadar konuyu tartışmayı reddettiği bildirilen haberde, başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.



Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı

Türkiye son dönemlerde Erbil ve Bağdat'a kritik ziyaretlerde bulunarak terör örgütü PKK'ya ilişkin uyarılarda bulundu. Son uyarıyı ise BAE ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Söz konusu uyarılar sonrası ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) dikkat çeken bir açıklama geldi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.


#Filistin
#israil
#Katar
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