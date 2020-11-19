Seçim bitti, Twitter sansürü itiraf etti

ABD’de sosyal medya şirketlerinin 3 Kasım’da düzenlenen seçim sonuçlarına etkisine yönelik tartışmalar devam ederken Twitter CEO’su Jack Dorsey’den itiraf gibi açıklama geldi. Sosyal medya mecralarının Demokrat Başkan adayı Joe Biden lehine işlemler yaptığı ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçi Parti’nin tabanına yönelik engellemelere gittiği belirtiliyordu. ABD Senatosu Adalet Komitesinde yapılan oturuma katılan Dorsey ile Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturuma özellikle Jack Dorsey’nin açıklamaları damga vurdu. Dorsey sadece 27 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında ABD seçimlerine ilişkin 300 bin tweeti engellediklerini açıkladı. Ağırlıklı olarak 3 Kasım’da yapılan 59’uncu ABD Başkanlık seçimi sürecinde söz konusu iki sosyal paylaşım platformunun uygulamalarının ele alındığı oturumda Cumhuriyetçi senatörler, özellikle Dorsey’e “taraflı davrandığı” gerekçesiyle tepki gösterdi.
YANLIŞ YAPTIK
- Jack Dorsey, seçimler öncesinde Demokrat aday Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’da yaptığı bir işle ilgili New York post gazetesinde yayımlanan haberlerin Twitter’da bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Dorsey, “Hunter Biden’la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş materyal olması sebebiyle 2018 yılındaki bir düzenlememize uygun olarak ilgili paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmiştir. Daha sonraki incelememizde konuyla ilgili attığımız adımın yanlış olduğunu kabul ettik ve 24 saat içinde düzelttik.” ifadesini kullandı.
TWEETLERE SANSÜR
Cumhuriyetçi Senatörlerün sert tepkisiyle karşılaşan Dorsey, sadece 2 hafta içinde seçimle ilgili 300 bin tweeti engellediklerini de Senato’daki oturumda itiraf etti. Cumhuriyetçi senatörler bu açıklamayı “sansürün belgesi” olarak nitelendirdi. Twitter’ın seçim gününden sonra sadece ABD Başkanı Trump’a ait 50’ye yakın tweeti engellediği ya da uyarı mesajı eklediği biliniyor.
3 eyalet için dava açıldı
- Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor. Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin’in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin’de Trump’tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.
Hacker güvenlik şefi oldu
- Twitter bir dönemin tanınan hackerlarından Peiter Zatko’yu önemli bir göreve getirdi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Twitter siber güvenlik sorumlusu olarak ‘Mudge’ lakaplı bilgisayar korsanını işe aldı. Aynı habere göre, sosyal medya platformu Zatko’ya yapı ve uygulamalarda değişiklik önermesi için geniş bir yetki verdi. Zatko’nun 45 ila 60 günlük bir incelemeden sonra temel güvenlik işlevlerinin yönetimini devralması bekleniyor. Zatko, ABD ordusunun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA ve Google’da çalıştı. Zatko Twitter’a transfer olmadan önce elektronik ödeme girişimi Stripe’da görev alıyordu.