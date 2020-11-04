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Teknoloji Twitter Trumpın galibiyet paylaşımını sildi
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Twitter Trump'ın paylaşımını neden sildi?

Twitter Trump'ın 'galibiyet' paylaşımını sildi

ABD’de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump’ın Twitter’da yaptığı “galibiyet” paylaşımı Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak, yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetlerin silineceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet’i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.

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