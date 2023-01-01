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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Orta Doğu ülkelerine ziyareti kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

22:49 . 19/01/2023 Perşembe
AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın, ABD'nin, Filistin yönetimi ve halkıyla ilişkileri güçlendirmeye ilgisini teyit etmek adına bugün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Sullivan ve Abbas'ın, ABD'nin barışa desteği ve iki devletli çözüm için müzakerelere giden yolun yanı sıra Filistin ve İsrail halkının eşit şekilde güvenlik, refah ve özgürlüğe sahip olması için atılan adımların korunmasına yönelik meseleleri görüştüğü aktarıldı.

Sullivan'ın ziyaret kapsamında ABD'nin Doğu Kudüs'teki hastanelere ve Batı Şeria'da 4G altyapısının kurulmasına desteğini gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, Güvenlik Danışmanı'nın, Filistinli liderlerin Batı Şeria'daki gerilimi düşürmeye yardımcı olmasına ve Filistin kurumlarının güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı da ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tarafların, karşılıklı güven inşa etme, güven artırma ve siyasi bir düzlem için uygun koşulları geliştirmeye yönelik adımlar konusunda fikir teatisinde bulundukları bildirildi.



#ABD
#Jake Sullivan
#Mahmud Abbas
1 saat önce
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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