Dünya Bidendan Netanyahuya Filistin uyarısı İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
ORTADOĞU AMERİKA

Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydederek, ABD’nin, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

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Haber Merkezi AA
Bidendan Netanyahuya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “iki devletli çözüm” uyarısında bulundu.

Biden, İsrail Meclisi Knesset’in Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

ABD lideri, “İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.

ABD’nin daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu için çalıştığını vurgulayan Biden, bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Biden, “Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir.” uyarısında bulundu.

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