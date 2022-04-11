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Dünya ABDde 65 yaş üstü yaşlılar sokaklara mahkum ediliyor
AVRUPA

ABD'de 65 yaş üstü yaşlılar sokaklara mahkum ediliyor

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de evsiz sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle 65 yaş üstü yaşlı insanlar gelirleri yetmediği için sokaklarda yaşamaya mahkum oldu. 55 yaşındaki Karla Finocchio Arizona'da konut almaya gücü yetmediği için eski bir kamyonette uyurken, 65 yaşındaki Cardelia Corley ise işten çıkarıldıktan sonra trenlerde konaklamaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde 65 yaş üstü yaşlılar sokaklara mahkum ediliyor
Karla Finocchio

55 yaşındaki Karla Finocchio sırt ameliyatından kısa bir süre sonra daire almak için ayda 800 dolarlık emekli çekini kullanmayı planladı. Ancak kısa süre sonra kiraların yüzde 33 artarak tek yatak odalı bir oda için 1.220 doların üzerine çıktığı Phoenix'te konut almaya gücü yetmedi.

Finocchio, Amerika'nın evsiz nüfusunun hızla genişlediğini ifade ederek özellikle 50 yaş üstü yoksul ve çaresiz insanlardan oluşan bir grubun salgın sırasında aniden işini kaybettiğini ve sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.

Finocchio, şu anda bir kamyonette yaşamanı sürdürüyor.

Arizona'nın en büyük barınağında sosyal hizmet görevlisi olan Kendra Hendry, "Yaşlıların evsizliğinde büyük bir patlama görüyoruz ve orada kalanların yaklaşık yüzde 30'unu yaşlılar oluşturuyor. Bunlar mutlaka akıl hastalığı veya madde bağımlılığı sorunları olan kişiler değil. Artan kiralar yüzünden sokağa itilen insanlar bunlar." diyerek sözlerine devam etti.

Akademisyenler, evsiz sayılarının önümüzdeki on yılda neredeyse üç katına çıkacağını tahmin ediyor ve Avukatlar, özellikle aşırı düşük gelirli insanlar için çok daha fazla konuta ihtiyaç olduğunu söylüyor.

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65 yaşındaki Cardelia Corley, tele pazarlama işinde çalışma saatleri kesildikten sonra kendini Los Angeles sokaklarında buldu. Bekar anne, “Her zaman çalıştım, başarılı oldum, çocuğumu üniversiteye gönderdim ve sonra aniden her şey yokuş aşağı gitti." dedi. Corley bütün gece otobüslerde seyahat etti ve biraz kestirmek için banliyö trenlerine bindi.

ABD'de binlerce evsiz kış mevsimini sokaklarda geçirecek
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ABD'de binlerce evsiz kış mevsimini sokaklarda geçirecek
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en büyük darbeyi yiyen ABD'de sokaklarda yaşayan yaklaşık 580 bin insan, ülkede gündem olmasa da yaklaşan kış aylarında kalacak sıcak bir yer arayışına girecek.

Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Beyaz Saray ve Kongre Binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler, yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor, kış aylarında ise genellikle sıcak hava akışının olduğu mazgalların üzerinde uyuyor.

Öte yandan evsiz kişiler, adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi, günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor.
Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.

Pennsylvania Üniversitesi tarafından yürütülen, yaşlanan evsiz insanlarla ilgili 2019 yılında yapılan bir araştırma, 30 yıllık nüfus sayımı verilerine dayanarak, evsizlik yaşayan 65 yaş ve üstü ABD nüfusunun 2030 yılına kadar 40.000'den 106.000'e neredeyse üç katına çıkacağını ve bu kişilerin bir halk sağlığı kriziyle sonuçlanacağını tahmin ediyor.

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San Francisco, California Üniversitesi'nde Dr. Margot Kushel, evsizliğin sağlığı nasıl etkilediğine ilişkin araştırmasının ABD'deki on binlerce yaşlı evsizin yaklaşık yarısının evsiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Kushel, "Emekliliğin artık altın rüya olmadığını görüyoruz. Çalışan yoksulların çoğu sokaklara çekilmeye mahkum." diyerek sözlerine devam etti.

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