ABD'de 65 yaş üstü yaşlılar sokaklara mahkum ediliyor

55 yaşındaki Karla Finocchio sırt ameliyatından kısa bir süre sonra daire almak için ayda 800 dolarlık emekli çekini kullanmayı planladı. Ancak kısa süre sonra kiraların yüzde 33 artarak tek yatak odalı bir oda için 1.220 doların üzerine çıktığı Phoenix'te konut almaya gücü yetmedi.
Finocchio, Amerika'nın evsiz nüfusunun hızla genişlediğini ifade ederek özellikle 50 yaş üstü yoksul ve çaresiz insanlardan oluşan bir grubun salgın sırasında aniden işini kaybettiğini ve sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.
Finocchio, şu anda bir kamyonette yaşamanı sürdürüyor.
Arizona'nın en büyük barınağında sosyal hizmet görevlisi olan Kendra Hendry, "Yaşlıların evsizliğinde büyük bir patlama görüyoruz ve orada kalanların yaklaşık yüzde 30'unu yaşlılar oluşturuyor. Bunlar mutlaka akıl hastalığı veya madde bağımlılığı sorunları olan kişiler değil. Artan kiralar yüzünden sokağa itilen insanlar bunlar." diyerek sözlerine devam etti.
Akademisyenler, evsiz sayılarının önümüzdeki on yılda neredeyse üç katına çıkacağını tahmin ediyor ve Avukatlar, özellikle aşırı düşük gelirli insanlar için çok daha fazla konuta ihtiyaç olduğunu söylüyor.
65 yaşındaki Cardelia Corley, tele pazarlama işinde çalışma saatleri kesildikten sonra kendini Los Angeles sokaklarında buldu. Bekar anne, “Her zaman çalıştım, başarılı oldum, çocuğumu üniversiteye gönderdim ve sonra aniden her şey yokuş aşağı gitti." dedi. Corley bütün gece otobüslerde seyahat etti ve biraz kestirmek için banliyö trenlerine bindi.
San Francisco, California Üniversitesi'nde Dr. Margot Kushel, evsizliğin sağlığı nasıl etkilediğine ilişkin araştırmasının ABD'deki on binlerce yaşlı evsizin yaklaşık yarısının evsiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Kushel, "Emekliliğin artık altın rüya olmadığını görüyoruz. Çalışan yoksulların çoğu sokaklara çekilmeye mahkum." diyerek sözlerine devam etti.