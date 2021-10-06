Dünya ABDde yarım milyon evsiz kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
AMERİKA

ABD'de yarım milyon evsiz kış mevsimini sokaklarda karşılayacak

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.

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Haber Merkezi AA
ABDde yarım milyon evsiz kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
ABD'de evsizler kışı sokakta geçirecek.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.

580 BİN KİŞİ SOKAKLARDA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en büyük darbeyi yiyen ABD'de sokaklarda yaşayan yaklaşık 580 bin insan, ülkede gündem olmasa da yaklaşan kış aylarında kalacak sıcak bir yer arayışına girecek.

Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

MAZGALLARIN ÜZERİNDE UYUYORLAR

Beyaz Saray ve Kongre Binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler, yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor, kış aylarında ise genellikle sıcak hava akışının olduğu mazgalların üzerinde uyuyor.

Öte yandan evsiz kişiler, adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi, günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor.

Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.

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