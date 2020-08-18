Amerikan rüyası son buldu: Hollywood'da evsizler çoğaldı, ünlüler bölgeyi terk ediyor

Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son bir yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.





KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs nedeniyle evsiz sayısı yüzde 45 artabilir

Kadınlar saldırıya uğruyor

NTV'nin haberine göre; Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı. Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.

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Ünlü isimler bir bir taşınıyor

1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında. İki kez Oscar'a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden. Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa'da kalacaklarını açıkladı. Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor. Milyarder Elon Musk, Hollywood'daki evini satıp Teksas'a yerleşti.