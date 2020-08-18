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Dünya Amerikan rüyası son buldu Hollywoodda evsizler çoğaldı, ünlüler bölgeyi terk ediyor
AMERİKA

Amerikan rüyası son buldu: Hollywood'da evsizler çoğaldı, ünlüler bölgeyi terk ediyor

Amerika'da eğlence ve sinema sektörünün merkezi olan Hollywood'da koronavirüsün de etkisiyle evsizlerin sayısı 66 bine çıktı. Ünlülerden geçilmeyen bölgede çadırlar kuran evsizler nedeniyle suç oranı arttı. Ünlü isimler tek tek eğlence sektörünün merkezini terk etmeye başladı.

Haber Merkezi Diğer
Hollywood'da evsizlerin sayısı 66 bine ulaştı.
Hollywood'da evsizlerin sayısı 66 bine ulaştı.

Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son bir yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.


ABD'de koronavirüs nedeniyle evsiz sayısı yüzde 45 artabilir
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle evsiz sayısı yüzde 45 artabilir

Kadınlar saldırıya uğruyor

NTV'nin haberine göre; Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı. Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.

Trump: Evsizler prestijimizi düşürüyor
DÜNYA
Trump: Evsizler prestijimizi düşürüyor

Ünlü isimler bir bir taşınıyor

1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında. İki kez Oscar'a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden. Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa'da kalacaklarını açıkladı. Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor. Milyarder Elon Musk, Hollywood'daki evini satıp Teksas'a yerleşti.

Evsizlere sosyal mesafeli otopark!
FOTOĞRAF 5
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ABD'nin Nevada eyaletinde çekilen bu fotoğraflar büyük tepki topladı.
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Koronavirüsle mücadele kapsamına acil durum ilan edilen şehirde evsizlere sığınmaları için bir otopark tesis edildi!
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Evsizlerin büyük br nüfusa sahip olduğu şehirde yetkililer çareyi otoparka şeritler çekerek evsizleri aralıklı yatırmakta buldu.
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Bu uygulama sosyal medyada büyük tepki topladı.
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Evsizlere sosyal mesafeli otopark!
ABD'nin Nevada eyaletinde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesaf kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu uygulama tepki çekti.


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