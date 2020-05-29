Dünya ABDde bir ilk yaşandı New York kentinde yabancı ve yasadışı göçmen kelimeleri yasaklandı
AMERİKA

ABD'de bir ilk yaşandı: New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı göçmen’ kelimeleri yasaklandı

Koronavirüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de de salgından sonra önemli sorun haline gelen ırkçılık ve polis şiddetinin ardından New York kentinde önemli bir karara imza atıldı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
ABD'de ilk kez bu kelimelerin alçaltıcı olduğu için yasaklandığı açıklandı.
ABD'de ilk kez bu kelimelerin alçaltıcı olduğu için yasaklandığı açıklandı.

ABD'de, polisin gözaltı işlemi sırasında bir siyahi vatandaşın boynuna dizini dayayıp dakikalarca nefes almasını engelleyerek ölümüne sebep olduğu görüntüler ülkede infiale yol açtı.

  • Ülkede artan ırkçılık ve polis şiddetine karşı New York kenti belediye meclis üyeleri önemli bir karara imza attı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı. Yetkililer, bu kelimelerin insanları alçaltıcı olduğunu belirtti.

YABANCI KELİMESİNİ YASAKLAYAN İLK KENT OLDU

New York kenti yabancı ve yasadışı kelimelerinin göçmenler için kullanılmasını yasaklayan ilk ABD kenti oldu. Geçen Perşembe günü belediye meclisinde kabul edilen tasarıyla bu terimlerin insanları alçaltıcı olduğu ifade edilerek şehrin yasal belgelerinde bundan böyle kullanılmayacağı belirtildi.

Yabancı ve yasadışı göçmen kelimeleri yerine ‘vatandaş olmayan’ (noncitizen) kelimesi kullanılacak. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson kararla ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir kişinin doğası gereği yasadışı olamayacağını belirtti.

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