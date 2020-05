ABD'de bir ilk yaşandı: New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı göçmen’ kelimeleri yasaklandı Koronavirüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de de salgından sonra önemli sorun haline gelen ırkçılık ve polis şiddetinin ardından New York kentinde önemli bir karara imza atıldı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

