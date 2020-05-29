Trump, kararnameyi imzaladı: Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak

Minneapolis'deki polis şiddeti Los Angeles'a sıçradı: Siyahi zanlıyı defalarca yumrukladı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angeles'a sıçradı. İki polisin yakaladığı bir siyahiyi darp ettiği görüntüler şiddet olaylarını körükledi.