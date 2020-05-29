ABD’de polis şiddetine öfke dalga dalga büyüyor: Polis karakolu ateşe verildi

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi. Protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. İşyerlerini ateşe veren göstericiler polis arabalarını da taşladı.

KARAKOLU ATEŞE VERİLDİLER

Bazı mağazalar olaylar sırasında yağmalandı.Protestocular ayrıca Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını bastı. Polisler binadan çıkartıldı müdürlük binası ateşe verildi. George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını ve yargılanmasını talep eden göstericiler eylemleri sürdürmeyi planlıyor.

OYNAT 00:59 ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin silahsız bir siyah vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi infial yarattı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te binlerce kişi sokağa dökülürken, olay anında çekilen iki yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd'u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor. Floyd'un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor. İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor. BiP'te paylaş

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MİNNESOTA'DA "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

New York’tan Colorado’ya Washington’dan California’ya ülke genelinde sokaklara dökülen göstericiler adalet için yürüdü.

'SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMLİ'

Siyahilerin hayatı önemli (BlackLivesMatter) ve 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) yazan pankart taşıyan göstericiler, siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı. Denver'daki Colorado Eyaleti Meclis Binası önünde toplanan grubu dağıtmaya yönelik havaya ateş edilmesi paniğe neden oldu. Yolu kesen protestocular trafiğin aksamasına neden olurken polis arabalarına da taşla saldırdı.

OYNAT 00:00 ABD'de siyahi vatandaşın polis şiddetiyle öldürülmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenip yere yatırılan 40 yaşlarındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu. ABD polisinin gözaltına almak istediği sırada öldürdüğü ve 'Nefes alamıyorum' diyen silahsız siyahi vatandaşın son görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi polis şiddetine tepki gösterdi. Kentte polisin orantısız güç kullanımını protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü. BiP'te paylaş

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‘‘FLOYD SORUŞTURMASI ÖNCELİĞİMİZ’’

Adalet Bakanlığı Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmanın “bir numaralı öncelik” olduğunu açıkladı. Bakanlıktan, olaya karışan polisin geniş soruşturma kapsamında olduğu belirtildi ve Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) deneyimli savcılardan oluşan bir ekibin de görevlendirildiği açıklandı. Soruşturmayı Minnesota Bölge Savcılığı, Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve FBI’ın Minneapolis Saha Ofisi birlikte yürütecek.

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KORONAVİRÜSTEN DOLAYI İŞSİZ KALMIŞ

George Floyd koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında işini kaybeden 41 milyon Amerikalıdan biriydi. Floyd’un güvenlik görevlisi olarak çalıştığı restoran salgın nedeniyle kapanınca o da işsiz kalmıştı.

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