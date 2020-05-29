Dünya Minneapolis Belediye Başkanı Frey Yağmacılık anlamında yaşananlar kabul edilemez
AMERİKA

Minneapolis Belediye Başkanı Frey: Yağmacılık anlamında yaşananlar kabul edilemez

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis kenti Belediye Başkanı Jacob Frey, son birkaç gecedir ve saattir yağmacılık anlamında yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi.
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Frey, Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe vermesi konusunda basına açıklama yaptı.

  • Minneapolis Belediye Başkanı Frey, "Tuğla ve harç insan yaşamı kadar önemli değildir. Bir binanın sembolize ettiği şey, yaşamdan, memurlarımızdan veya kamudan daha önemli değildir. Şehrimizde şu anda çok fazla öfke ve acı var. Bunu anlıyorum, şehrimizin tamamı bunu haklı buluyor. Son birkaç gecedir ve saattir yağmacılık anlamında gördüklerimiz ise kabul edilemez" dedi.

Minneapolis emniyet mensuplarını 3. bölgedeki polis merkezinden çekme kararını, hem bina içindeki memurlara hem de dışarıdaki vatandaşlara yönelik tehdit nedeniyle kendisinin verdiğini vurgulayan Frey, "Bunlar iş yerleri, ihtiyacımız olan kamu kurumları...Korunduklarından emin olmalıyız" diye konuştu.

Frey, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan sözleriyle ilgili olarak da "Zayıflık, kriz zamanında bir başkasını suçlamaktır. Donald J. Trump, Minneapolis'in gücü hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çok güçlüyüz ve bunun üstesinden geleceğimizden emin olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanmasının ardından Trump, Twitter'da "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." paylaşımını yapmıştı.

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46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

  • Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Minnesota Valisi Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini açıklamıştı.

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