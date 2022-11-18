Dünya ABDde FETÖcü Enes Kantere ödül verildi Yine Türkiyeyi hedef aldı
AMERİKA

ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter’e ödül verildi: Yine Türkiye'yi hedef aldı

Amerikan Fox News televizyonunda teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e "En Değerli Vatansever" ödülü verildi. FETÖ'cü Kanter "Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak lanse edildi. Ödül töreninde konuşan Kanter yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde FETÖcü Enes Kanter’e ödül verildi: Yine Türkiyeyi hedef aldı
Amerikan Fox News televizyonunda FETÖ'cü Enes Kanter’e 'En Değerli Vatansever' ödülü verildi

FETÖ'cü firarilerin kaçış noktalarının başında gelen ve teröristbaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapan ABD'de şimdi de Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verildi.

Firari FETÖ’cü Enes Kanter’e ABD’de en değerli vatansever ödülü
OYNAT 00:35
Firari FETÖ’cü Enes Kanter’e ABD’de en değerli vatansever ödülü
ABD vatandaşlığına geçen Firari FETÖ'cü Enes Kanter'e, ABD kanalı Fox, “En Değerli Vatansever” ödülü verdi. Kanter, “Amerikan değerlerinin savunucusu” olarak takdim edildi.

Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği ileri sürülen Kanter, FoxNews kanalında "En Değerli Vatansever" ödülünü alkışlar eşliğinde aldı. FETÖ'cü Kanter ödülü aldığı sırada Türkiye'deki anılarını anlatırken yine skandal ifadeler kullandı.

FoxNews ise, Kanter'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi.

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YUNAN BAYRAĞINA DA SARILMIŞTI

FETÖ'cü Enes Kanter daha önce de Yunan bayrağına sarılarak poz vermişti. Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte ise, Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötülemişti. Kanter, "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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