ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter’e ödül verildi: Yine Türkiye'yi hedef aldı

FETÖ'cü firarilerin kaçış noktalarının başında gelen ve teröristbaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapan ABD'de şimdi de Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verildi.

Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği ileri sürülen Kanter, FoxNews kanalında "En Değerli Vatansever" ödülünü alkışlar eşliğinde aldı. FETÖ'cü Kanter ödülü aldığı sırada Türkiye'deki anılarını anlatırken yine skandal ifadeler kullandı.

FoxNews ise, Kanter'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi.

GÜNDEM FETÖ'cü Enes Kanter ihanette boyut atladı: Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

YUNAN BAYRAĞINA DA SARILMIŞTI

FETÖ'cü Enes Kanter daha önce de Yunan bayrağına sarılarak poz vermişti. Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte ise, Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötülemişti. Kanter, "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM FETÖ'cü Enes Kanter'in 'Yunan' sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı