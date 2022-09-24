FETÖ'cü Enes Kanter ihanette boyut atladı: Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar, FETÖ'cü Enes Kanter'in zoruna gitti. Yunan televizyonuna konuk olan FETÖ'cü Enes Kanter, Erdoğan'ın mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alarak Erdoğan'ın "gerçekleri çarpıttığını" söyledi. Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

"Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez"

FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var.

"Benim Türkiyem"miş!

"Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı."

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OYNAT 00:34 FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti. BiP'te paylaş

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15 Temmuz'dan sonra Yunanistan FETÖ yuvası oldu

15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.