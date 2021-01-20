Dünya ABDde nükleer bilgi karmaşası Bidena nasıl teslim edilecek?
AMERİKA

ABD'de nükleer bilgi karmaşası: Biden'a nasıl teslim edilecek?

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, ABD'de "nükleer kodlar" tartışmasını başlattı. Diğer adı "Nükleer futbol topu (nuclear football)" olan çanta, ABD'deki ritüele göre sadece yemin töreninde başkan olan isme veriliyor. CNN'e konuşan uzmanlar, Trump'ın törende olmayacak olması sebebiyle alternatif senaryoyu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Nükleer kodlar el değiştiriyor.
Nükleer kodlar el değiştiriyor.

ABD'de başkanlık değişimleri sırasında, başkanların her an yanlarında taşıdıkları "nükleer kodlar" da el değiştiriyor. "Nükleer futbol topu (nuclear football)" olarak anılan ve bir askeri yetkili tarafından her an başkanın yanında taşınan çanta, görevini bırakan başkandan yeni başkana geçiyor. Yeni başkanın yemin töreninde, çanta iki ismin askeri personeli arasında el değiştiriyor.

TRUMP'TA KALAN KODLAR GEÇERSİZ OLACAK

CNN International'a konuşan konunun uzmanları, Trump'ın yanında, görevi resmen bırakmış olacağı 23:59:59 saatine dek içindeki kodların aktif olduğu bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Bununla birlikte, Biden'a bu saatte teslim edilecek ikinci bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Biden yemin eder etmez kendisi için hazırlanan çantayı teslim alacak, Trump'ın yanındaki çantadaki yazılımın içerdiği kodlar ise anında geçersiz hale gelecek. Trump'a çantayı taşımak için eşlik eden askeri yetkili de Washington'a dönecek.

ÇANTANIN İÇİNDE NE VAR?

"Nükleer futbol topu" adı verilen çanta, başkanlara her an eşlik eden bir askeri personel tarafından taşınıyor. İçinde, bir başkanın nükleer saldırı emri vermesinin önünü açan ekipmanlar, yetki belgeleri ve emri veren kişinin başkan olduğunu kesinleştirmeyi amaçlayan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında olan ve "bisküvi" olarak adlandırılan bir dijital yazılım bulunuyor.

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