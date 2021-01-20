ABD tarihinin en kaotik günlerinden biri: Biden asker ordusuyla yemin edecek

ABD tarihinin en kaotik dönemlerinden birini yaşıyor. Ülkede Kongre baskınından sonra güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu bir yemin töreni yaşanacak.

ABD kanunlarına göre yemin töreni seçimin ardından gelen ilk 20 Ocak tarihinde yapılıyor. Açılış konuşmaları yerel saate 11.30'da (TSİ 19.30) başlıyor.

Geleneksel olarak Başkan, tam öğle saatinde yemin ediyor. Hemen öncesinde de başkan yardımcısının yemini tamamlanıyor.

Biden ve Harris

Törenin tamamlanmasının ardından Biden, önümüzdeki dört yıl evi olacak Beyaz Saray'a geçecek.

GÜVENLİK HAD SAFHADA

Başkanlık devir-teslim törenleri için genelde çok kapsamlı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri alınır. Bu sene, her zaman alınan önlemlerden daha fazlası alınıyor.

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Bunun sebebi ise Kongre baskını. Biden'ın seçim zaferinin Kongre tarafından tescillendiği 6 Ocak günü Trump taraftarlarının Kongre binasına yaptığı ve beş kişinin hayatını kaybettiği baskının ardından, aynı grupların planladığı geniş çaplı ve muhtemelen silahlı protesto gösterileri gerçekleşmişti.

Yemin töreni için güvenlik önlemleri 6 Ocak'tan bu yana artarak devam etti. Şehrin geniş kesimleri yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Gizli Servis, güvenlik planlamasının idaresini ele aldı. Binlerce polise ek olarak 15 bin Ulusal Muhafız da güvenliğin sağlanması için şehirde görev yapıyor.

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ÖNLEMLER BİR YILDIR PLANLANIYOR

Kongre baskınının ardından Washington DC'de ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor; 24 Ocak'a kadar da geçerli olacak.

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Gizli Servis adına güvenlik önlemlerini yöneten Ajan Matt Miller, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada güvenlik planlamasının bir yılı aşkın süredir yapılmakta olduğunu söyledi.

Biden'ın kapalı bir alanda yemin etmesi de öneriler arasındaydı ancak Biden, gelenekselleştiği üzere açık alanda yemin etmekte ısrar etti. Ancak katılım hem salgın hem de geniş çaplı güvenlik önlemleri sebebiyle geçen yıllara göre kısıtlı olacak.

TRUMP TÖRENE GELMİYOR

Görevi devreden başkanın da törene katılması, yeni başkan ve eşini eşiyle birlikte karşılaması da gelenekselleşen bir uygulama. Anca Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte bu yıl yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

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8 Ocak'ta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu soruyu soran herkese söylüyorum, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim." ifadelerini paylaştı. 20 Ocak günü Trump'ın bir askeri havalimanında kendisinin düzenlediği dar kapsamlı veda töreninin ardından halihazırda eşyalarını taşımış olduğu Florida'daki evine doğru uçakla yola çıkması ve buraya yerleşmesi bekleniyor.

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TRUMP'IN DESTEKÇİLERİ BAŞKA BİR YEMİN TÖRENİ DÜZENLİYOR

Bazı destekçileri ise, seçim sonuçlarının yanlış olduğuna dair asılsız iddialar ortaya atan Trump'ın "ikinci yemin törenini" online olarak düzenleyeceklerini açıkladı. 68 binden fazla kişi, Facebook üzerinden bu online "yemin töreni"ne katılacağını yazdı.

2016'da seçimi Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı Trump kazanmış, 20 Ocak 2017'deki yemin törenine hayatta olan eski başkanlar da katılmıştı. Hillary Clinton da, eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'a yemin töreninde eşlik ederek iki ay önce kaybettiği rakibi Trump'ı tebrik etmişti.

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TÖRENE KATILMAYAN BAŞKANLAR

Bugüne kadar sadece üç ABD Başkanı, görevi haleflerine devredecekleri yemin törenine kendi tercihiyle katılmadı: ABD'nin 2. Başkanı John Adams (1801), oğlu 6. ABD Başkanı John Quincy Adams (1829) ve 17. ABD Başkanı Andrew Johnson (1869). Yani görevi devreden bir başkanın törene katılmadığı son tarih, bundan 152 yıl önceydi.

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