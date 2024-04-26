ABD'de öğrenci intifadası

ABD'nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nde öğrencilerin geçen hafta fitilini ateşlediği gösteriler ülke geneline yayıldı ve kampüslerde intifadaya dönüştü. İsrail zulmünü ve ABD desteğini protesto eden binlerce öğrenci, eylem kararı aldı. ABD'li siyasetçiler tarafından antisemitizm suçlamasıyla terörize edilmeye de çalışılan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından darp edilerek tutuklandı. Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savundu ve New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım istedi. Bunun üzerine eylemler kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT, Güney Kaliforniya, Michigan, Minnesota, The City College of New York, George Washington, Georgetown ve Teksas gibi üniversitelere yayıldı. Teksas ulusal güvenlik muhafızları ve polisinin Austin Üniversitesi'ne baskını ve öğrencilerin mukavemeti ABD üniversitelerinde Siyonizm'e karşı intifada yorumuna sebep oldu.

ATLI POLİSLER ÖĞRENCİLERE KARŞI

Teksas eyaletinde bulunan Teksas Üniversitesi’ndeki Austin yerleşkesinde, Filistin'e destek ve soykırımı kınamak amacıyla toplanan öğrenci grubuna sert müdahale gündeme bomba gibi düştü. 200 kadar öğrenci yerleşkede eylem düzenlemek üzere toplandı. İsrail’e yakınlığı ile bilinen Teksas Valisi Greg Abbot, Ulusasl Muhafızları ve polisi yerleşkenin olduğu bölgeye gönderdi. Coplarla göstericileri döven polisler, göz yaşartıcı gaz kullandı. 34 kişinin göz altına alındığı olaylarda, Teksas atlı birliklerinin sert müdahalesi eleştirilerin odağında yer aldı. Olayı görüntülemeye çalışan gazeteciler de tutuklandı. Geçtiğimiz yıllarda işgal altındaki Kudüs’ü ziyaret eden Abbot’a 'Zion Dostları Ödülü' verilmişti. Ödülü aldığı sırada yaptığı konuşmada Abbot, “İsrail'e düşman olan herkes Teksas'ın da düşmanıdır" demişti.

YALANLA SAVUNDU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, göstericilere meydan okurcasına, Columbia Üniversitesindeki Yahudi öğrencileri ziyaret etti. Kampüste Filistin yanlısı öğrencilerin protestolarını durduramaması halinde rektörün istifasını isteyen Johnson, Filistin’e destek gösterilerini “nefret ve antisemitizm” şeklinde niteledi. Evanjelik inancı doğrultusunda İsrail’e tam destek veren Johnson, konuşmasında Hamas'ın İsrail'li bebekleri fırınlarda pişirdiği yalanını dile getirdi.

SOYKIRIMI SONLANDIRMAK İÇİN BURADAYIZ

Gösterilere katılan Yahudi öğrenciler antisemitizm suçlamalarını boşa çıkardı. Maryland Üniversitesi'nde üçüncü sınıf öğrencisi olan Amerikalı Yahudi öğrenci Brandy Kaplan, amaçlarının Gazze'deki katliamlara dikkati çekmek olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'deki şiddetini "soykırım" olarak tanımlayan Kaplan, “Soykırımın son bulması için buradayız. Yahudi halkının hepsinin Filistin'in yok edilmesini istediğini söylemekten daha fazla antisemitizmi doğrulayan ne olabilir" dedi.

130 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesi'nden bir grup öğrenci de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı. Yüzden fazla öğrencinin katıldığı ve aralarında farklı din ve etnik kökene mensup öğrencilerin bulunduğu grup, Gazze'de acil ateşkes için sloganlar attı. New York Üniversitesi’nde de devam eden gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri 130 öğrenciyi göz altına aldı.

SENATÖRLER’DEN BIDEN’A MEKTUP

Kasım ayındaki seçim öncesi yaşanan olaylar karşısında, İsrail’i koşulsuz şartsız destekleyen Biden yönetimi de baskı altında kaldı. Cumhuriyetçi Senatörler Salı günü Biden yönetimi yetkililerine bir mektup gönderdi. Mektupta gösteriler için antisemitik ifadeleri kullanılırken, “Yahudi öğrencileri koru ve düzeni sağla” talebinde bulunuldu.

İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ KRİTİK ÖNEMDE

ABD Başkanı Biden ise gösterileri umursamadığını gösteren skandal açıklamalarda bulundu. İsrail’e verdiği destekle eleştirilen Biden, “İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan her zaman emin olacağım” dedi. İsrail'in güvenliğinin kritik önemde olduğunu söyleyen Biden, önceki gün Yahudi öğrencilerin bir kısmının rahatsız olduğu bu eylemlere tepki göstererek "Yahudi düşmanlığı içeren bu protestoları kınıyorum" demişti.

NETANYAHU'DAN EMİR GİBİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "antisemitik" olarak nitelediği gösterilere "korkunç" dedi. İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu'nun açıklaması sonrası öğrencilere sert müdahalede bulunuldu.

1968 HAREKETİNİN BENZERİ

Gelişmeler, 1968 yılında başlayan ve Vietnam Savaşı’nı protesto eden öğrenci hareketini hatırlattı. O dönem savaş karşıtı üniversite öğrencileri ayaklanmış, gösteriler iktidardaki Demokrat Partiyi derinden etkilemiş ve başkanlık seçimlerini kaybetmesine sebep olmuştu. Nihayetinde devam eden protestolar neticesinde ABD Vietnam'dan çekilmek zorunda kalmıştı.

ALMANYA'DA KAMP KURDULAR

ABD’de üniversite öğrencilerinin ateşlediği fitil dünyaya yayıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup aktivist, Gazze'deki katliamı duyurmak için Federal Meclis'in karşısındaki çimenlikte kamp kurdu.

FRANSA'YA DA SIÇRADI

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise "Gazze'de Üniversite Kalmadı" yazılı afiş astı.

ABD MEDYASI GÖRMEZDEN GELİYOR

ABD’de sivil itaatsizlik boyutuna ulaşan ayaklanmalara karşı ABD medyası 3 maymunu oynuyor. Ülkenin önemli yayın kuruluşları Washinton Post, New York Times ve CNN, protestolar hakkında küçük bir haber dahi yapmadı. Yahudi lobisinin etkin olduğu ABD medyasının bu tutumu, “ABD’de demokrasinin ve fikir özgürlüğünün ölümü olarak yorumlandı”

Akademisyenlere ters kelepçe

Öğrencilere karşı orantısız güç kullanan Amerikan polisi, aynı zorbalığı protestolara katılan akademisyenlere de gösterdi. Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü Başkanı polis tarafından ters kelepçe vurularak gözaltına alındı.







