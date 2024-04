ABD'de öğrenci intifadası

ABD'nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nde öğrencilerin geçen hafta fitilini ateşlediği gösteriler ülke geneline yayıldı ve kampüslerde intifadaya dönüştü. İsrail zulmünü ve ABD desteğini protesto eden binlerce öğrenci, eylem kararı aldı. ABD'li siyasetçiler tarafından antisemitizm suçlamasıyla terörize edilmeye de çalışılan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından darp edilerek tutuklandı. Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savundu ve New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım istedi. Bunun üzerine eylemler kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT, Güney Kaliforniya, Michigan, Minnesota, The City College of New York, George Washington, Georgetown ve Teksas gibi üniversitelere yayıldı. Teksas ulusal güvenlik muhafızları ve polisinin Austin Üniversitesi'ne baskını ve öğrencilerin mukavemeti ABD üniversitelerinde Siyonizm'e karşı intifada yorumuna sebep oldu.