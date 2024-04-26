ABD'li Senatörden Netanyahu'ya 'antisemitizm' cevabı: Hükümetinizin Gazze'nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitiklik değildir

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun antisemitik olduğu yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi. Sanders, “Hayır, Bay Netanyahu, Bu antisemitik ya da Hamas yanlısı olmak değil. Aşırılık yanlısı hükümetiniz altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdü ve yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 77 binden fazla kişiyi yaraladı” dedi.





“Hükümetinizin Gazze'nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik olmak değildir”





İsrail bombardımanlarında Gazze Şeridi'nde daha fazla şeyin yok edildiğini belirtmenin antisemitik olmakla alakasının olmadığını vurgulayan Sanders, “Gazze'de 221 binden fazla konutun yıkılmasıyla bir milyondan fazla insan evsiz kaldı. Nüfusun neredeyse yarısı. Hükümetinizin Gazze'nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik değildir” dedi.





İsrail hükümetinin Gazze'nin sağlık sistemini yok ettiğini söylemenin antisemitik olmadığını belirten Sanders, Gazze Şeridi'ndeki 26 hastanenin hizmet dışı kaldığını ve 400'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.





“ABD halkının zekasına hakaret etmeyin”





İsrail hükümetinin Gazze'nin 12 yerleşim biriminin tamamını yok etmesini kınamanın antisemitik olmakla alakalı olmadığını aktaran Sanders, "Dünyadaki hemen hemen her insani yardım kuruluşu ile aynı fikirde olmak antisemitik olmak değildir. Hükümetinizin, ABD yasalarını ihlal ederek, makul olmayan bir şekilde Gazze'ye insani yardım girişini engelleyerek aşağıdaki şartların oluşmasına yol açtı. Yüz binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya. Bay Netanyahu, antisemitizm aşağılık ve iğrenç bir fanatiklik biçimidir. Milyonlarca insana tarifsiz zararlar verdi. Ancak, lütfen, aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak ABD halkının zekasına hakaret etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir” dedi.





Netanyahu, dün Sanders'ı İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle antisemitik olmakla suçlamıştı.



