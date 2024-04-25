ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Filistin'e destek gösterilerini hedef aldı: Protestolar sonlanmazsa rektör istifa etmeli

Los Angeles’ta yaşayan ABD’li Sammy Ben, turist vizesiyle gittiği İsrail’de Gazze’ye geçerek 2 ay boyunca Filistinli katletti. Yaptığı vahşeti keyifle anlatan Ben, İsrail ordusuna katılış süreciyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “İki haftalık tatil için Kudüs’teydim. 7 Ekim olunca sinagoga gitmiştim. Herkesin elinde otomatik silah vardı. Çok etkilendim. Bir memur arkadaşımı arayıp yardım edip edemeyeceğimi sordum. Asker listesine yazıldım. 1,5 ay sonra Gazze’ye gitmek için bir subaya mesaj attım. İki ay boyunca orada savaştım.”