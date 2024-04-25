ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Filistin'e destek gösterilerini hedef aldı: Protestolar sonlanmazsa rektör istifa etmeli

Johnson, Filistin destekçisi öğrencilerle üniversite yönetimi arasında gerginlik devam ederken Columbia Üniversitesinde basın toplantısı düzenledi.
Öğrencilerin yuhalamaları ile sık sık kesilen basın toplantısında Johnson, kampüsteki Filistin'e destek gösterilerini “nefret ve antisemitizm” şeklinde niteleyerek, protestoları sonlandıramaması durumunda Üniversite rektörü Nemat Minouche Shafik'in istifa etmesi çağrısında bulundu.
Johnson, eylemlere son vermeyen öğrencilere de müdahale edilerek, gözaltına alınması gerektiğini savundu ve kampüsteki protestoların kontrol alına alınmaması halinde Başkan Joe Biden'ın yetkisini kullanarak Ulusal Muhafızları devreye sokması gerektiğini öne sürdü.
Columbia Üniversitesindeki olay
Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.
Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.
Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.