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Dünya

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı! Binlerce kişi panikle kaçıştı: Yaralılar var

ABD'de Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Kansas City şehrindeki kutlamalarda düzenlenen saldırı sonucu bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

00:20 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:29 - 15/02/2024 Perşembe
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Super Bowl kutlamasında silahlı saldırı
Super Bowl kutlamasında silahlı saldırı

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Panikle bölgeden uzaklaştılar

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.



#Super Bowl
#ABD
#Silahlı Saldırı
16 dakika önce
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