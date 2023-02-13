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Spor

Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu yapıldı

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

09:56 . 13/02/2023 Pazartesi
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Super Bowl

Super Bowl

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl'un da gündemindeydi.


Depremler için anons yapıldı

Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:


"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için teşvik ediyoruz."




#ABD
#NFL
#Super Bowl
1 saat önce
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Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu yapıldı
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