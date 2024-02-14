ABD'de 148 yıl sonra bir ilk: İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddeleri kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Partili Senatörü Chris Van Hollen, Gazze'de kasıtlı olarak yemek verilmeyen ve açlıktan ölen çocuklar için ABD'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Van Hollen Maryland Senatosunda yaptığı konuşmasında "Gazze'deki çocuklar artık kasıtlı olarak yiyecek verilmediği için ölüyor. Bu bir savaş suçudur. Bunu planlayanlar da savaş suçlusudur. Başkan Biden ne yapacak? Başkan Biden olup bitenlere yanıt olarak harekete geçmeli." İfadelerini kullandı.