Dünya ABDden Çin ve Rusyaya karşı yığınak
AMERİKA

​ABD’den Çin ve Rusya’ya karşı yığınak

ABD’den Çin ve Rusya’ya karşı yığınak

Joe Biden yönetimi, ABD’nin geçici ulusal güvenlik strateji belgesini yayımladı. Washington yönetimi askeri varlığını yükselen rakibi Çin ve Rusya’ya karşı Pasifik bölgesi ile Avrupa’da artıracak. Belgede “Ortadoğu’da ABD menfaatlerini korumak için gerekli miktarda kuvvet bırakacağız” deniliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de Joe Biden yönetimi, geçici ulusal güvenlik strateji belgesini yayımladı.
ABD’de Joe Biden yönetimi, geçici ulusal güvenlik strateji belgesini yayımladı.

Göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 45 gün geçen ABD Başkanı Joe Biden, “Geçici Ulusal Güvenlik Stratejik Kılavuzu”nu yayımladı. Belgede, Washington yönetiminin, askeri varlığını Orta Doğu’da azaltarak, yükselen rakipleri Çin ve Rusya’ya karşı Pasifik bölgesinde ve Avrupa’da artıracağı kaydedildi.

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TEHDİTLERİ SIRALADI

  • Kovid-19 salgınından, küresel iklim değişikliğine, Çin ve Rusya gibi ABD’ye rakip güçlerin yükselişinden küresel çapta yükselen milliyetçiliğe, teknolojik değişimlere kadar birçok konunun ABD için tehdit teşkil ettiği aktarılan belgede, karşılaşılan sorunların birçoğunun sınırlar ve duvarlar gibi fiziki engelleri tanımadığı kaydedildi. Belgede başta ABD olmak üzere dünyada demokrasi rejiminin muhasara altında olduğu ifade edildi. ABD’de 6 Ocak’ta ülkenin demokrasisinin kalbi olan Kongre’ye düzenlenen baskında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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YENİ KÜRESEL DÜZENDEN RAHATSIZ

Belgede, değişen küresel güç dağılımının da ABD için yeni tehditler teşkil ettiği değerlendirmesine yer verildi. Küresel düzenin sorunlarının çerçevesini çizen belgede, Biden yönetiminin ulusal güvenlik açısından birinci önceliğinin “dünyada ortaklık ve müttefiklikleri yeniden canlandırmak” olduğu vurgulandı. İttifak ve ortaklıkların yanı sıra ABD’nin uluslararası işbirliğine de önem vereceği ifade edilen belgede, başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlara çözüm bulunması için Washington’un uluslararası kuruluşlardaki liderliğinin yeniden tesis edileceği değerlendirildi.

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İSRAİL’İ KORUMAYA DEVAM

  • ABD’nin Orta Doğu’da İsrail’in güvenliğine bağlı olacağı ifade edilen belgede, “Bölge ülkeleri ile İran’ın başka ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerini caydırılacağını, El Kaide ve DEAŞ ile mücadele edileceği ve bölgedeki insani krizlere ABD’nin desteğinin artırılacağı” kaydedildi. Orta Doğu’ya ilişkin bölümde, şunlara yer verildi: “Ancak bölgenin sorunlarına çözümün askeri güç kullanmak olduğuna inanmıyoruz ve Orta Doğu’da Amerikan menfaat ve değerlerine ters politikalar izleyen ki ortaklarımıza açık çek vermeyeceğiz” denildi.

SAVAŞLARA PARA HARCAMAYACAK

ABD’nin nihayetsiz savaşlara artık trilyonlarca dolar harcamayacağına dikkat çekilen belgede, “En güçlü askeri varlığımız Hint-Pasifik bölgesi ve Avrupa’da olacak. Orta Doğu’da terör ağlarını bozmak, İran’ın saldırganlığını caydırmak ve diğer önemli ABD menfaatlerini korumak için gerekli miktarda kuvvet bırakacağız” ifadeleri kullanıldı. Sovyet Birliği döneminde de askeri konumlanmasını Avrupa merkezli olarak gerçekleştiren Washington yönetimi, Pasifik’te Çin’e karşı askeri varlığını ise eski Başkan Donald Trump döneminde artırmaya başlamıştı.

Blinken’dan darbe itirafı

  • ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nda “Amerikalılar için Dış Politika” adlı konuşmasında, dış politikadaki yanlışlara dikkat çekti. Otoriter rejimleri güç kullanarak devirmeyeceklerini belirten Blinken, “Geçmişte bu taktikleri denedik, işe yaramadı.” dedi. Afganistan ve Ortadoğu örneklerini dile getirerek, kalıcı bir barış için askeri gücün sınırlı olduğunu, diplomasiyi öne çıkaracaklarını söyledi. Blinken yine de askeri müdahale için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Askeri güç kullanmak zorunda kalınırsa Amerikan kanunları çerçevesinde ve Amerikan halkının rızası olursa yapacaklarını söyledi.
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