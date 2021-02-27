ABD'li orgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye durmayacak

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Beyrut Enstitüsünün kurucu başkanı Raghida Dergham ile Zoom görüşmesi gerçekleştirdi.

"Suriye'nin kuzeyinde önemli bir rol"

Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulunan McKenzie, "Onların PKK ile ilgili güvenlik çok makul ve anlaşılır güvenlik çıkarları var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir rol oynadığını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; ABD Ordusunun Suriye'de, terör örgütü PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAEŞ ile savaşmak için "bağımsız" olarak hareket etme kabiliyetini geliştirmeye odaklandığını söyleyen CENTCOM Komutanı, terör örgütünü ile çalışmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

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"Büyük NATO müttefiki Türkiye"

Türkiye'nin büyük bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan McKenzie, "Türkiye büyük bir NATO müttefiki. Bu sebepten ötürü elimizden geldiğince onlarla çalışmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

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