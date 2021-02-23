Dünya ABden iki yüzlülük Fransa ve İspanyayı görmezden gelip Türkiyeyi suçladılar
AVRUPA

AB'den iki yüzlülük: Fransa ve İspanya'yı görmezden gelip Türkiye'yi suçladılar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'a ve HDP'ye yönelik 'baskılardan' ciddi şekilde endişe duyduklarını ifade etti. Sözcü, Demirtaş ile benzer suçlamalardan Fransa'da yargılanan ETA terör örgütü lideri ve ETA destekçilerinin İspanya'daki sokak olaylarına ise sessiz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano.
​Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk yargısını hedef aldı.

HDP'ye yönelik baskıların arttığını iddia eden Stano, “Bu gelişmeler, Türkiye’nin AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin kararını uygulamadığı ve HDP’nin yüzlerce yerel siyasetçisinin, seçilmiş yetkilisinin terörle ilgili suçlamalarla tutuklandığı mevcut durumu pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye hukuka saygı göstermeli"

Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten Stano, "Türkiye siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik sistemini korumalıdır" dedi.

Terör bağlantısı Avrupa'dan olunca sessiz kaldılar

Türkiye'yi hedef alan Stano, İspanya ve Fransa'daki ETA terör örgütü gelişmelerine karşı ise sessiz kaldı.

AB'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne seren açıklamaların ardından Stano'ya, Fransa'da geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ve tüm eylemlerinden pişmanlık duyduğunu ifade eden ETA terör örgütü lideri Josu Urrutikoetxea ve İspanya'da ETA'yı öven rapçinin tutuklanmasının ardından yaşanan sokak olaylarına ilişkin neden tepki vermediği soruldu.

Sözcü, tüm bu paylaşımlar karşısında sessiz kalmakla yetindi.

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