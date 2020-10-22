Fransız faşizmi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik faşizm boyutunda uygulamalara imza atmaya başladı. Hafta sonu bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransız Cumhurbaşkanı ülkesindeki tüm İslami kurumlara ve uygulamalara topyekun savaş açtı. Macron’un “radikal İslam” ve “terör” tanımlaması altında Fransa’daki Müslümanlara potansiyel suçlu muamelesi yapmaya başladığı görüldü. Macron, 2 Ekim’de, hükümetinin “İslamcı ayrılıkçı” fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık’ta Bakanlar Kurulu’na sunacağını duyurmuştu. Son olarak önceki akşam Macron, “İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi” yoğunlaştıracaklarını belirterek İslami kurum ve kişileri hedef alan operasyonların sertleşeceği mesajını verdi.

DÜNYA Müslümanları hedef gösteriyor

FİLİSTİN YANLISI TOPLULUĞA KAPATMA

Fransa’da gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 3 yıldır terör ve aşırılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Macron, mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağına dikkat çekti. “Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız” diyen Macron, Çarşamba günü Filistin mücadelesini destekleyen Şeyh Yasin Topluluğu’nu feshedeceklerini duyurdu. Macron, bu mücadelenin artırılacağını ve gelecek haftalarda başka dernek ve kuruluşların da kapatılacağını dile getirdi. Ülkesindeki İslami kurumları hedefe koyan Macron dün resmi Twitter hesabı üzerinden geçen cuma öldürülen öğretmenin fotoğrafını da paylaştı.

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HELAL GIDADAN RAHATSIZ OLDU

Fransa’da İslam karşıtı çıkışlarıyla dikkat çeken İçişleri Bakanı Gerald Darmanin önceki gün de helal gıdaları hedef aldı. BFMTV kanalına konuşan Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti. Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Darmanin, “marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması” gerektiğini ifade etti.

PROVOKASYON BAKANI

Darmanin, “Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor” dedi. Bakan Darmanin, ülkede Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savunarak açık bir provokasyonda da bulundu.

DÜNYA Macron hezimetinin yaralarını İslamofobiyle sarmaya çalışıyor

LAİKLİK HAFTASI TEKLİFİ

Macron’un İslami kurumları hedef alan faşist politikasına bir destek de Paris Belediye Başkanı’ndan geldi. BFMTV’nin haberine göre Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Fransa’daki ilkokul, kolej ve liselerin tamamında “laiklik haftası” düzenlenmesini önerdi. Sosyalist Parti’nin Belediye Başkanı, “Bölünmez, laik, demokratik ve sosyal cumhuriyetimizi savunmak zorundayız” ifadeleriyle Macron’un politikasına destek verdi.

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MÜSLÜMAN KADINLARA EYFEL’DE SALDIRI

Macron’un ülkesinde İslam’ı hedefe koyan nefret politikası sonrasında Paris’in göbeğinde Eyfel Kulesi’nde iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı düzenlendi. Pazar günü gerçekleşen saldırıda iki beyaz kadının, Eyfel Kulesi’nde iki Cezayir kökenli başörtülü Müslüman kadına “Pislik Araplar” diye bağırdığı ve defalarca bıçakladıkları belirtildi. İki saldırgan kadın polis tarafından tutuklandı.

İSLAMİ KURULUŞTAN BM’YE BAŞVURU

Öte yandan Fransa’da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu. Ülkede ayrımcılığa ve saldırılara maruz kalan Müslümanlar hakkında çalışmalar yapan CCIF’ten yapılan açıklamada, Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumunun “benzersiz” olduğu belirtildi. CCIF de Fransa İçişleri Bakanı Darmanin tarafından kapatılmakla tehdit edilen İslami kuruluşlar arasında yer alıyor.

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DÜNYA Fransa’da baskı ve tehditler artıyor

Katolik kocasını “İslamcı” diye şikayet etti

Fransa’da, paranoya boyutuna ulaşan İslam karşıtlığını gösteren ilginç bir olay da yaşandı. Eşinden şiddet gören bir kadın Katolik kocasını silahlı, “radikal İslamcı” diye polise şikayet etti. Nimes kentinde, kocasından şiddet gören bir kadın polisi arayarak, eşinin yasa dışı silahlar bulunduran, “radikal bir İslamcı” olduğu ihbarında bulundu.Geçen hafta bir öğretmenin ölü bulunmasının ardından, ülke genelinde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef alan Fransız polisi, eve gittiğinde kadının kocasının “tutucu Katolik” olduğunu, evdeki silahların da yasal şekilde bulundurulduğunu tespit etti. Erkek hakkında aile içi şiddet, kadın hakkında da iftira suçundan soruşturma açıldı.