Millet İttifakı'nda bir HDP çatlağı da DP'den: Kendilerine açılan krediyi kötüye kullandılar PKK bağı var gereken yapılmalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her kesimi olumsuz etkilediğini dile getirerek, Türkiye'nin en kısa zamanda bu süreçten çıkmasını temenni etti. Bir gazetecinin, "Bazı siyasi partilerin, HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Uysal, Türk hukuk sisteminin, demokrasinin imkanlarından yararlanarak, Türk demokrasisinin zehirlemesine müsaade etmeyeceğini belirtti.
- Bunu yapan hiçbir siyasal organizasyona da müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Uysal, "HDP'ye de müsaade etmez. Türk hukuk sistemi buna gereken cevabı verecektir." diye konuştu.
"HDP, halkın kendisine açtığı krediyi, olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır"
Burada yargılananın, HDP'ye oy veren vatandaşların olmadığının altını çizen Uysal, "HDP, halkın 2015 yılında kendisine açtığı krediyi, maalesef olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır. Diyarbakır annelerini ziyaretimde de ifade etmiştim; Türkiye'de siyasi partiler sırtını terör örgütüne dayamaz, sırtını millete dayar. Bu noktada HDP'nin, PKK ile illiyet bağını inkar etmediğini zaten farklı farklı beyanlarıyla biliyoruz." ifadesini kullandı.