Millet İttifakı'nda bir HDP çatlağı da DP'den: Kendilerine açılan krediyi kötüye kullandılar PKK bağı var gereken yapılmalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her kesimi olumsuz etkilediğini dile getirerek, Türkiye'nin en kısa zamanda bu süreçten çıkmasını temenni etti. Bir gazetecinin, "Bazı siyasi partilerin, HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Uysal, Türk hukuk sisteminin, demokrasinin imkanlarından yararlanarak, Türk demokrasisinin zehirlemesine müsaade etmeyeceğini belirtti.

Bunu yapan hiçbir siyasal organizasyona da müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Uysal, "HDP'ye de müsaade etmez. Türk hukuk sistemi buna gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

GÜNDEM CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı

GÜNDEM Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor

"HDP, halkın kendisine açtığı krediyi, olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır"

Burada yargılananın, HDP'ye oy veren vatandaşların olmadığının altını çizen Uysal, "HDP, halkın 2015 yılında kendisine açtığı krediyi, maalesef olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır. Diyarbakır annelerini ziyaretimde de ifade etmiştim; Türkiye'de siyasi partiler sırtını terör örgütüne dayamaz, sırtını millete dayar. Bu noktada HDP'nin, PKK ile illiyet bağını inkar etmediğini zaten farklı farklı beyanlarıyla biliyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

GÜNDEM Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyormuş

OYNAT 03:29 HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır

GÜNDEM 9 HDP’liye Kobani fezlekesi

GÜNDEM İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi



