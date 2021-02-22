Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye tepki: Bize verilen sözler tutulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Göç Konferansı'nda konuştu.

"İnsanlık Akdeniz ve Ege'de sınıfta kaldı"

Avrupa ile yaşanan "mülteci" krizine değinen Erdoğan, Yunanistan'ın mazlumların botlarını kasten batırdığını vurgulayarak, "Yunan sınırında sığınmacılara açıkça, zulmedildi utanç verici sahneler yaşandı. İnsanlık Akdeniz, Ege ve Meriç'te sınıfta kaldı. Avrupa'ya sığınan Suriyeli çocukların nerede olduğu bilinmiyor." dedi.

Türkiye'nin kıtalar ve bölgeler arası göç hareketliliğinin merkezinde yer aldığını ifade eden Erdoğan, "Milyonlarca göçmene kapılarımızı açtık. Başı dara düşen, katliama uğrayan herkesin güvenli limanı olduk. Sınırlarımıza gelenleri hiçbir zaman geri çevirmedik. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, insan hayatı ile ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor. Maddi imkanları bizden kat kat fazla olan ülkeler mültecileri toplama kamplarına koyarken biz ekmeğimizi paylaştık." şeklinde konuştu.

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ABD'ye tepki: Bu nasıl NATO ittifakı?

ABD eski başkanı Barack Obama'nın görevdeyken kendisini aradığını ve Kobani'deki Kürtler için yardım istediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Obama, Kobani'deki Kürtlerin zor durumda olduğunu ve bu konuda özellikle kapılarımızı açmamız için destek istedi. Dedim ki bu durumda nasıl olacak. Bana verdiği cevap şu; "Bu insanlar ölümle karşı karşıya. Gerekirse biz tüm mühimmatla buraya uçağı indireceğiz. Ben de dedim ki, biz buna ortak olamayız. O olay ile birlikte binlerce Kürt kardeşimiz o olay neticesinde öldü. Biz ona rağmen kapılarımızı açtık. On binlerce Kobanili Kürt kardeşimiz hala bizim topraklarımızda." ifadelerini kullandı.

ABD'nin terör örgütleriyle iş birliğine de sert çıkan Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ABD'li general diyor ki, 'PKK/PYD/YPG ile birlikteyiz' bu nasıl bir NATO ittifakı?Bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Dostlar eğer dostluğunu icra ederse ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak onu yaparız." dedi.

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AB'ye tepki: Açıklamaları hep yalan

Avrupa Birliği'nin sığınmacılar için Türkiye'ye verilen sözleri tutmadığını vurgulayan Erdoğan, "100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan, yalan, yalan... Bize taahhüt edilen 6 milyar euro halen tam olarak gönderilmedi. Uluslararası basın kuruluşları bile yeni yeni bu meseleyi gündeme taşımaya başladılar." şeklinde konuştu.

"Suriyeli sığınmacılara sahip çıkan tek ülkeyiz"

Türkiye'nin sığınmacılara en çok sahip çıkan ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Bize verilen birçok söz oldu ama yerine getirilmedi. Verdikleri sözü yerine getirmediler, 50 dereden 50 su taşıdılar. 52 bin biriket konut yaptık. İstedik ki bu insanları çadırlarda yaşatmayalım. 50 biriket konutta çadırda değil, buralarda yaşasın istedik." dedi.

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