AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması: Kendimizi de savunuyoruz

Michel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki görüşmesi sonrası başbakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Meloni ile harika bir toplantı yaptıklarını belirten Michel, gelecek haftaki Avrupa Konseyi'ni ve göç, rekabetçilik, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital inovasyon, ekonomik canlanma konularını görüştüklerini ifade etti.
"Göç meselesini ele almak için her türlü çabayı destekliyoruz"
AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması: Kendimizi savunuyoruz
Michel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu savunurken, savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.
Michel, AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirtti.