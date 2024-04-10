ABD'den Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık 'acil' HAWK satışı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Alman basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası barış görüşmeleri için Türkiye'nin arabulucu rolünün önemine işaret etti. "Türkiye önemli, her iki taraf da Türkiye'yi tanıyor" diyen Nehammer, Avusturya'ya bir rol düşerse ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.