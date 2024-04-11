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Dünya

Ukrayna: Rusya 5 bölgedeki enerji tesislerine İHA ve füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv, Kiev, Zaporijya, Odessa ve Lviv bölgelerindeki enerji tesislerine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle yoğun saldırılar düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde 40'tan fazla füze ve 40 civarında "Şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını belirterek füze ve İHA'ların sadece bir kısmını düşürmeyi başardıklarını belirtti.

15:17 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerini hedef aldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Harkiv'e alçakça bir füze saldırısı daha yapıldı. Kiev, Zaporijya, Odessa ve Lviv bölgelerindeki tesisler de hedef alındı." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince gece saatlerinde 37 İHA'nın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yine Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Harkiv, Zaporijya, Lviv ve Kiev bölgelerindeki üretim ve iletim sistem tesisleri saldırıya uğradı. Enerji mühendisleri saldırı sonuçlarının giderilmesi üzerinde çalışıyor."
Kiev Bölgesi Askeri İdare Başkanı Ruslan Kravçenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Hava saldırısı alarmı 5 saatten fazla sürdü. Ne yazık ki hava saldırısı alarmı sırasında Kiev bölgesinde kritik altyapı tesisi saldırıya uğradı."
ifadelerini kullandı. Kravçenko, saldırıda yaralı ya da can kaybının olmadığını bildirdi.


#Ukrayna
#Vladimir Zelenskiy
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Rusya
#İHA
#saldırı
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