Ukrayna: Rusya 5 bölgedeki enerji tesislerine İHA ve füze saldırısı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerini hedef aldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Harkiv'e alçakça bir füze saldırısı daha yapıldı. Kiev, Zaporijya, Odessa ve Lviv bölgelerindeki tesisler de hedef alındı." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince gece saatlerinde 37 İHA'nın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yine Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığına işaret ederek şöyle devam etti: