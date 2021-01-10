ABD’nin eski BM elçisinden Trump'ın engellenmesine tepki: Böyle şeyler Çin'de olur

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından "İnsanları susturmak, ABD Başkanı'ndan bahsetmiyorum bile, Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya devleri Trump'a savaş açtı

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak ''şiddeti körüklediği'' gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

DÜNYA Trump'ın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı

DÜNYA Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak