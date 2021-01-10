Dünya ABDnin eski BM elçisinden Trumpın engellenmesine tepki Böyleşeyler Çinde olur
AMERİKA

ABD’nin eski BM elçisinden Trump'ın engellenmesine tepki: Böyle şeyler Çin'de olur

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformları tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Haley, "İnsanları susturmak Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Nikki Haley
Nikki Haley

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından "İnsanları susturmak, ABD Başkanı'ndan bahsetmiyorum bile, Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya devleri Trump'a savaş açtı

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak ''şiddeti körüklediği'' gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

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