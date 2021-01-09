Dünya Twitter Trumpın hesabını kalıcı olarak askıya aldı Trumptan Bizi susturamayacaksınız yanıtı geldi
AMERİKA

Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı: Trump'tan 'Bizi susturamayacaksınız' yanıtı geldi

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump'ın, başkanlık makamına ait "POTUS" hesabından yaptığı yazılı açıklama Twitter tarafından kısa sürede silindi. ABD Başkanı Donald Trump, hesabını askıya alan Twitter'a "Bizi susturamayacaksınız." mesajı verdi.

Haber Merkezi AA
Twitter, Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.
Twitter, Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, "Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını paylaştı.

Twitter'ın, ifade özgürlüğünü sağlamadığını savunan Trump, "Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin." yorumu yaptı.

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Twitter, Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı açıklamayı da sildi

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaştı.

Ancak paylaşımdan kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da sildi.

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Cumhuriyetçi Senatör Graham'den Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki

Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması, Cumhuriyetçi bazı isimlerin de tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararınız ciddi bir hata. Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter'ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya şirketlerine koruma sağlayan 230 numaralı federal düzenlemenin kaldırılması için çalışacağının altını çizen Graham, "Büyük teknoloji şirketleri, eylemleri nedeniyle davalardan muaf olan tek Amerikan şirketleri, bunun nedeni de Kongrenin onları koruma altına almış olması." paylaşımı yaptı.

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Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı

Sosyal medya platformu Twitter, bugün Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

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Öte yandan Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görülmüştü.

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram da Trump'ın paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki hesaplarını askıya almıştı.

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