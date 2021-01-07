Trump'ın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının şoku hala devam ediyor. Baskının ardından sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarını ve paylaşımlarını engellemeye başlamıştı. Facebook ve Instagram, Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koydukları 24 saatlik paylaşım engelini 20 Ocak'a kadar uzattıklarını açıkladı. Trump, başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş oldu.

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi.

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