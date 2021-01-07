Dünya Trumpın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı
ABD SEÇİMLERİ

Trump'ın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook ve Instagram Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koydukları 24 saatlik paylaşım engelini 20 Ocak'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
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Trump

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının şoku hala devam ediyor. Baskının ardından sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarını ve paylaşımlarını engellemeye başlamıştı. Facebook ve Instagram, Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koydukları 24 saatlik paylaşım engelini 20 Ocak'a kadar uzattıklarını açıkladı. Trump, başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş oldu.

ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
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ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Polis, Trump destekçilerine karşı senatörleri korumak için silah çekti.
  • ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi.

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