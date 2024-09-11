ABD'de Gazze ayaklanması: Philadelphia'da düzenlenen gösteriye polis müdahale etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası sırasında düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, bölgede çok sayıda polis ekibi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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