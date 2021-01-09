Dünya Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak
AMERİKA

Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı. Sosyal medyayı en aktif kullanan liderlerden olan Trump'ın Twitter hesabı, Kongre'de yaşanan olaylar sonrası kalıcı olarak askıya alınmış, başkan için açılan resmi hesaptan yanıt veren Trump'ın o mesajları da kısa sürede silinmişti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi. Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya almıştı.

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı

Sosyal medya platformu Twitter bugün, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

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  • Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabını kapatmıştı. ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın da aktif olduğu görülmüştü.

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Trump'tan Twitter'a "bizi susturamayacaksınız" mesajı

Donald Trump, Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

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  • "realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.

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