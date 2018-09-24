ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivil katletti

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’de son 4 yılda 861’i çocuk 2 bin 832 sivili katletti. En çok kaybın yaşandığı il bin 133 sivilin öldüğü Rakka oldu. Sivil yerleşim alanları 170 defa bombalandı, bölge 156 katliama sahne oldu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye’ye müdahalesinin 4. yılına ilişkin özel bir rapor yayımladı. Raporda, koalisyon güçlerinin, 23 Eylül 2014’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 861’i çocuk, 617’si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi.

EN ÇOK SİVİL RAKKA’DA ÖLDÜ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Rapora göre, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka’da katletti. Saldırılarda Rakka’da bin 133, Halep’te 782, Deyrizor’da 447, Haseke’de 218, İdlib’de 126, Humus’da 121 ve Dera’da ise 5 sivil öldü.

4 YILDA 156 KATLİAM

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların “katliam” olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin, bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi. Rapora göre, koalisyon güçleri Suriye’de varlık gösterdiği ilk yılında düzenlediği saldırılarda 8, ikinci yılda 11, üçüncü yılda 110, dördüncü yılında ise 27 kez katliama yol açarken, Rakka’da 99, Deyrizor’da 26, Haseke’de 15, Halep’te 12, İdlib’de ise 4 kez katliam yaptı.

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170 kez bombaladı

23 Eylül 2014 tarihinden bu yana DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef alındığı belirtilen raporda, Suriye’de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi. Rapora göre Rakka’da 108, Deyrizor’da 49, Halep’te 7 ve Haseke’de 6 kez sivil yaşam merkezi bombaların hedefi oldu.

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