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POLİTİKA

Partiler yerel seçim için kampa giriyor

Siyasette kamp vakti

Siyasetin kalbi ekim ayı birlikte ‘kamplarda’ atacak. TBMM'nin açılmasına bir hafta kala siyasi partiler de son hazırlıklarını yapmaya başladı. TBMM çalışmaları hızlanmadan siyasi partiler kampa girecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Parti 5-7 Ekim’de Kızılcahamam’da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yerel seçim çalışmaları ele alınacak.
AK Parti 5-7 Ekim’de Kızılcahamam’da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yerel seçim çalışmaları ele alınacak.

Kampların ana gündem maddesini Meclis çalışmaları ve 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yapılması planlanan olası ittifaklar ve seçime ilişkin diğer çalışmalar oluşturacak.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Ankara'da yerel seçimlerde olası ittifaklar tartışılırken siyasi partilerde de yerel seçim hazırlıkları hızlandı. AK Parti, MHP ve CHP kampta yerel seçim stratejilerini belirleyecek. Kamplarda, yeni yasama dönemi de ele alınacak. Kampa ilk giren parti ana muhalefet partisi CHP olacak. CHP kampı perşembe günü Abant'ta başlayacak. 3 gün sürecek kampta, CHP 24 Haziran'da ittifak yaptığı partilerle yerel seçimlerde de ittifak yapılıp yapılmayacağını tartışacak. Ayrıca kampta, HDP ile 24 Haziran'da olduğu gibi bir gönül ittifakı yapılıp yapılmayacağı konuşulacak.

MHP, CUMA KAMPTA

MHP ise Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında cuma günü Kızılcahamam'da kampa girecek. Pazar günü tamamlanması beklenen kampta, Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve AK Parti'nin yeşil ışık yaktığı yerel seçimlerde ittifak değerlendirilecek. MHP'nin kampının bir diğer maddesi ise af teklifi olacak. Kampın kapanışında MHP lideri Bahçeli'nin gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

İTTİFAK DEĞERLENDİRİLECEK

Yerel seçim çalışmalarının startını veren AK Parti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinden dolayı Meclis'in ilk açıldığı hafta kampa girecek. 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da toplanacak olan kampta, yerel seçim çalışmaları ele alınacak. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği yerel seçimlerde ittifak tartışmaları değerlendirilecek.

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