Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay'a 100 yeni üyenin seçilmesinin ardından üyeleri sabitlenen Ceza ve Hukuk Genel Kurulları çalışmalara başladı. 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye kadrosu oluşturuldu. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'a 4 üye atadı.

GENEL KURUL'DA SABİT ÜYELER

Yeni üyelerin belirlenmesiyle Yargıtay ve Danıştay'daki daireler de yeniden şekillendi. 3 Eylül'deki adli yıl açılışıyla birlikte yeni üyeler de yeni dairelerinde çalışmalara başladı. Ayrıca söz konusu KHK uyarınca Yargıtay'daki Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında da önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden, Ceza Genel Kurulu ise ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşuyordu. Artan iş yükü nedeniyle bir süredir bu durumun Yargıtay dairelerindeki çalışmaları aksattığı belirtiliyordu.

HAFTADA 2 KEZ TOPLANACAK

Yeni üyelerin de görevlendirilmesiyle Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında görev alacak üyeler sabitlendi.Buna göre, üyelerin dairelerde görev almaksızın sürekli olarak Genel Kurul'da çalışmaları esas alındı. Bu doğrultuda, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Ceza ve Hukuk Genel Kurullarında sürekli görev alacak 20'şer üye belirledi. Sabit üyeler de yeni adli yılla birlikte çalışmalara başladı. Daha önce her iki Genel Kurul da dairelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle haftada bir kez toplanıp dosyaları ele alabiliyordu. Ancak üyelerin sabitlenmesinin ardından toplantı sayısı 2'ye çıkarıldı. Ceza Genel Kurulu'nda bin 800, Hukuk Genel Kurulu'nda ise 4 bin 500 civarında derdest dosya bulunuyor. Sürekli üyelerin görev alacağı Genel Kurulların toplantı sayısının haftada 2'ye çıkarmasıyla dosyaların daha hızlı karara bağlanacağı ve böylelikle derdest dosyaların da hızla eriyeceği ifade ediliyor.

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İNCELEMELERİ YAPACAK

Geçtiğimiz hafta ilk toplantılarını yapan Yargıtay Ceza Genel Kurul'u önümüzdeki süreçte kritik FETÖ dosyalarını görüşecek. Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'ın ilgili dairelerinde görülen davaların temyiz incelemelerini yapacak. Bunların arasında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen MİT TIR’larının durdurulması skandalında görev alan eski savcılar Süleyman Bağrıyanık, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca ile rütbeli askerlerin yargılandığı dava ve sözde "Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vererek FETÖ kumpasında rol alan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı dava da bulunuyor.

'KOZMİK ODA' DA KURUL'DA

Dairedeki davalar arasında eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlatılan ve devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığı Kozmik Oda'ya girilmesinde rol alan hakim ve savcıların yargılandığı dava da yer alıyor. Son olarak, 16. Ceza Dairesi'ndeki kumpas davasında savcı mütalaasını açıklamış ve Kozmik Oda soruşturmasını yapan Mustafa Bilgili'nin 24, soruşturmadaki bazı kararlarda imzası bulunan eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve Nihal Uslu'nun 23 yıla kadar hapsini istemişti. 16. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkeme sıfatıyla söz konusu davaları karara bağlamasının ardından bu dosyaların temyiz incelemeleri Ceza Genel Kurulu'nca yapılacak.

DARBE DAVALARI YOLDA

İlk derece mahkemelerince karara bağlanan FETÖ ve darbe davalarına ilişkin temyiz incelemeleri Yargıtay 16. Ceza Dairesince yapılıyor. Ancak 16. Ceza Dairesi'nin kararına karşı yerel mahkemenin direnmesi ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosya Ceza Genel Kurulu'na taşınabiliyor. Bu durumda, Ceza Genel Kurulu'nun önüne ilk derece mahkemelerinde görülen FETÖ ve darbe davaları da gelebilecek.

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Yüksek yargı hesap veriyor

FETÖ’nün bir dönem kumpas davalarının merkezi olan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde şimdi örgütün Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi’ndeki üyeleri yargılanıyor. Bu isimlerin arasında, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, örgütün Yargıtay içindeki “grup sorumlusu abi”lerinden olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük ile müfettişken firari eski savcı Zekeriya Öz’ü aklayan eski Yargıtay Üyesi Halit Kıvrıl, örgütün yargıdaki beyin takımında yer aldığı belirtilen eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, eski HSYK üyesi Şaban Işık gibi isimler bulunuyor. FETÖ’nün yargıçlarının yargılandığı davalarda ilk mütalaa da Şaban Işık için verildi. Savcı, Işık’a 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. İlk derece mahkeme sıfatıyla 9. Ceza Dairesi tarafından söz konusu örgüt üyeleriyle ilgili karara bağlanacak davalarla ilgili temyiz incelemeleri de yine Ceza Genel Kurulunca yapılacak.

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