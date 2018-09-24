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POLİTİKA

AK Parti'de yerel seçim seferberliği

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti, yerel seçimler için yoğun mesai harcıyor. 12 başkan yardımcısı dikkat çekmemek için, tanınmadıkları il ve ilçelerde, spor kıyafetle nabız tutuyor. Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran genel başkan yardımcıları şu ana kadar 40 ilin analizini tamamladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti kurmayları, yerel seçimler için yoğun mesai harcıyor. Haftalık toplantılar yaparak adayların belirlenmesi için ön çalışma yapılırken, 81 ilin siyasi fotoğrafı da çekilmeye başlandı. Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları şu ana kadar yaklaşık 40 ilin analizini tamamladı.

Yerel seçimler için yoğun mesai harcayan AK Parti kurmayları, haftalık toplantılar yaparak adaylarını belirlemeye çalışırken, 81 ilin fotoğrafını da çekmeye başladı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu 12 başkan yardımcısı hafta başında yaptığı toplantılarının ardından tekrar bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor.

ADAYLARI BELİRLEME İÇİN HAZIRLIK

Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları bu zamana kadar yaklaşık 40 ilin analizini çıkardı. Daha önce yapılan anketlerden de çıkan sonuçları karşılaştıran AK Parti kurmayları, adaylar belirlenene kadar tüm illeri tamamlayacak.

TANINMAYACAKLARI BÖLGELERE

Belirlenen 12 başkan yardımcısı her hafta yaklaşık 100 vatandaşla görüşüyor. Görevlendirildikleri bölgelerde tanınmamak için tarihte devlet yöneticilerinin tebdili kıyafet uygulamalarını andıran yöntem ve taktikler geliştiren AK Parti kurmayları illerinde tanınabileceği için çalışmalarını halkın tanımadığı il ve ilçelere giderek yapıyor. Takım elbise ve kravat yerine spor kıyafetle siyasetçi görüntüsünden uzaklaşan isimler bu şekilde halkın arasına karışıyor.

CEKET, KRAVAT YOK…

AK Parti kurmayları söz konusu taktik için şu değerlendirmede bulundu: “Başkan yardımcılarımız bulunduğu illerde tanınıyorlar. Bu nedenle halkın tanımayacağı illere ve ilçelere görevlendirildiler. Vatandaşlar şüphelenmesin diye başkan yardımcılarımız takım elbiseyle ve kravatla gezmiyorlar. Daha günlük ve spor kıyafetlerle halkın arasına karışıyorlar.”

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TEŞKİLATA EĞİTİM BAŞLIYOR

Diğer taraftan AK Parti yönetimi önümüzdeki ay teşkilatı eğitime alacak. Ekim ayından itibaren yerel seçimlere yönelik eğitimlere başlayacaklar. 81 ilin seçim koordinasyon merkezi başkanı başta olmak üzere eğitimlerde her bölgenin yapısal özellikleri ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konusunda bilgilendirilecek.

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