Afrin'de inşası yarım kalmış terörist kampı bulundu

Hacıhasanlı'daki arama esnasında YPG/PYD terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Hacıhasanlı'daki arama esnasında YPG/PYD terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Hacıhasanlı'daki arama esnasında YPG/PYD terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava saldırılarına karşı koruma sağlayacak şekilde planlanan YPG/PKK'ya ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürdü.

Hacıhasanlı'daki arama esnasında YPG/PYD terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp alanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir. pic.twitter.com/RqJnvhmcDC — TSK (@TSKGnkur) 16 Mayıs 2018

Teröristler, bölgede başlatılan harekatla birlikte kamp alanını terk etti.

Ayrıca kampın içinde yer alan betonarme yapının duvar kalınlıklarının uçaklara (hava saldırılarına) karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı belirlendi.

Teröristlerin kaçarak terk ettiği kampa ilişkin görüntüler de TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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