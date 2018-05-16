'Afrin'i Esed'e vermeyeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Alman Die Welt gazetesinde yayımlanan röportajında "Afrin'i Esed yönetimine geri vermeyeceklerini" açıkladı.

Deutche Welle Türkçe'nin açıklamalarını derlediği Akdağ, mülakatta bu konuyla ilgili "tek amaçlarının YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu söyledi.

Akdağ'ın Alman gazetesine yaptığı açıklamalar arasında Avrupa Birliği başlığı da öne çıktı.

Recep Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda adaletsiz davrandığını" da savunarak, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" ifadesini kullandı.