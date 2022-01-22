Dünya Akıllara durgunluk veren olay Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler
AVRUPA

Akıllara durgunluk veren olay: Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler

İrlanda'da ölen bir kişinin emekli maaşını alabilmek için postaneye götürüldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Akıllara durgunluk veren olay: Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler
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İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, bir kişi Carlow kasabasındaki postaneyi arayarak yaşlı birinin maaşını çekmek istediğini söyledi. Görevli ise maaş sahibinin postaneye gelmesi gerektiğini iletti.

Irish Times gazetesinin haberine göre de daha sonra ölen kişi diğer 2 adam tarafından maaşın verildiği gişeye götürüldü.

ADAMI BIRAKIP KAÇTILAR

Grubu gören bir personel destekle ayakta tutulan adamın iyi olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi parayı alamadan adamı bırakıp postaneden kaçtı.

'KALP KRİZİ GEÇİRİYOR SANDIK'

Adamın sağlık durumunu kontrol etmek isteyen görevli, söz konusu kişinin ölü olduğunu anladı.

Bir görgü şahidi Independent Ireland gazetesine yaptığı açıklamada, adamın kalp krizi geçirdiğini sandıklarını ifade etti.

'İNANILMASI GÜÇ'

Carlow Belediye Başkanı Ken Murnane, "Olanları duyduğumda kesinlikle şok oldum. Birinin böyle bir şey yapacağına inanamıyorum. İnanılması çok güç, şok oldum." diye konuştu.

  • Polisten yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, otopsi yapılacağı ve sonucun soruşturmanın gidişatını belirleyeceği ifade edildi.

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