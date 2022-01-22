Dünya Rapçiler klip için gerçek silahla market soydu
AVRUPA

Rapçiler klip için gerçek silahla market soydu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 rapçi, yeni şarkılarına klip çekmek için gerçek silahla bir süpermarkette soygun girişiminde bulundu. Müşterileri tehdit edip, bir çalışanı rehin tutan rapçiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Rapçiler klip için gerçek silahla market soydu
DMH adlı grup.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, DMH adlı grup "Traficanté" adlı yeni şarkısının video klibi için, gerçek bir soygun planladı.

Belçika medyasına göre, kar maskesi takan 3 rap şarkıcısı, 2 . Dünya Savaşı'ndan kalma Almanya yapımı bir makinalı tüfek ve sahte bir tabanca ile Uccle semtinde, süpermarket zincir Carrefour'un bir şubesine girdi.

Rapçiler, müşterileri ve çalışanları tehdit ederek, çalışanlardan birini bir süre rehin aldı. İki kişi, markettekileri tehdit ederken, üçüncü şarkıcı, yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti.


HİÇBİR ŞEY ÇALMADAN KAÇTILAR

Marketten hiçbir şey almayan rapçiler, daha sonra bir otomobille olay yerinden kaçtılar. Polise yapılan şikayetin ardından 3 rapçi yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇALIŞANDAN YARDIM ALDILAR

Marketin sahibinin, olay sırasında tatilde olduğu ve şarkıcıların, bir çalışandan yardım aldıkları belirlendi. Makinalı tüfeğin boş olduğunu belirten rapçiler, sorgularının ardından, çektikleri kayıtları kullanmam koşuluyla serbest bırakıldı.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ancak rapçiler, soygun görüntülerinin yer aldığı klibi yine de video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediler. Bunun üzerine süpermarket sahibi rapçiler hakında yeniden şikayetçi oldu.

Belçikalı işletmeci, soygun görüntülerinin yer aldığı klibin yayından kaldırılmasını istiyor.

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